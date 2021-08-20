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Рекордная жара ожидает свердловчан в ближайшие выходные

20 августа 2021, 10:48
Фото: pixabay.com
В ближайшие выходные в Свердловской области ожидается жара до +35 градусов. Такие температуры могут стать самыми высокими для этих дат августа за всю историю метеонаблюдений.

Так, в субботу, 21 августа воздух днем прогреется до +34 градусов. В последний раз примерно такая температура наблюдалась 87 лет назад. Ночью ожидается +17 градусов.

В воскресенье синоптики прогнозируют +35 градусов, что сравнимо с 2016 годом. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов.

Оба дня будут солнечными, осадков не ожидается.

Напомним, метеорологи сообщили, что в 2021 году в Свердловской области — самое длинное лето. Зафиксировано несколько температурных рекордов, начиная с мая.

В Свердловской области зафиксировали самое длинное лето
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#Температура#Синоптики#Свердловская область#Жара#Рекорд#Здоровье
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