Рекордная жара ожидает свердловчан в ближайшие выходные

Так, в субботу, 21 августа воздух днем прогреется до +34 градусов. В последний раз примерно такая температура наблюдалась 87 лет назад. Ночью ожидается +17 градусов.
В воскресенье синоптики прогнозируют +35 градусов, что сравнимо с 2016 годом. Ночью столбики термометров опустятся до +18 градусов.
Оба дня будут солнечными, осадков не ожидается.
Напомним, метеорологи сообщили, что в 2021 году в Свердловской области — самое длинное лето. Зафиксировано несколько температурных рекордов, начиная с мая.