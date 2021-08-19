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В Свердловской области зафиксировали самое длинное лето

19 августа 2021, 11:04
Фото: 1МI
Синоптики Уралгидрометцентра зафиксировали на Среднем Урале самое длинное лето. По их подсчётам, жара началась с мая и пока не планирует заканчиваться.

Главный синоптик Галина Шепоренко отметила, что теплее лето было только в 2012 и 2016 годах. По её словам, в истории наблюдений такого длительного летнего периода еще не было.

За весь период лета в Нижнем Тагиле выпало 100% нормы осадков, в Екатеринбурге – 86%. Почти не было осадков в районах юга, востока, юго-запада.

Синоптик заявила, что нынешнее жаркое лето не дает повода считать, что следующее будет таким же или, наоборот, холодным.

Напомним, в число регионов, куда пришла аномальная 30-градусня жара оказались не только Свердловская область и Урал в целом, но и Приволжье.

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#Лето#Урал#Свердловская область#Погода#Здоровье
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