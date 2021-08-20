Сбывавшая фальшивки криминальная пара в Нижнем Тагиле пойдет под суд

В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ изобличены двое жителей Дзержинского района, работающие на градообразующем предприятии.
29-летний ранее не судимый мужчина, житель Вагонки, в интернете нашел сайт с предложением о продаже поддельных 5-тысячных купюр, решил заработать и купил 20 фальшивок на 40 тысяч рублей. Посылку с товаром от продавца он получил в начале января 2021 года.
К сбыту «денег» он привлек свою 34-летнюю знакомую, которая ранее отбывала срок за хранение наркотиков. Женщина ходила по магазинам, покупала продукты и алкоголь на незначительные суммы и получала на сдачу настоящие купюры. При этом, организатор находился неподалеку.
Первые три подделки они реализовали перед закрытием магазинов в центре города. Спустя три недели злоумышленники продолжили разменивать фальшивки в разных районах Нижнего Тагила, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Преступница была поймана в одной из торговых точек на улице Октябрьской революции, продавец воспользовался детектором банкнот и вызвал полицию. При досмотре у тагильчанки была найдена еще одна поддельная купюра. Затем сотрудники правоохранительных органов задержали и организатора.
Доказано 12 преступных эпизодов, 13 купюр изъяты. По версии следствия, от остальных фальшивок тагильчанин успел избавиться. Проведена экспертиза, которая доказала факт подделки.
Уголовное дело будет рассмотрено в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила.
Напомним, в Екатеринбурге был задержан 19-летний молодой человек при сбыте фальшивых денег. Всего было изъято 19 поддельных пятитысячных купюр. Свердловчанину грозит до восьми лет лишения свободы.