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Сбывавшая фальшивки криминальная пара в Нижнем Тагиле пойдет под суд

20 августа 2021, 08:26
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Мужчину и женщину из Нижнего Тагила будут судить за сбыт поддельных пятитысячных купюр в магазинах города. Доказано 12 эпизодов преступления.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ изобличены двое жителей Дзержинского района, работающие на градообразующем предприятии.

29-летний ранее не судимый мужчина, житель Вагонки, в интернете нашел сайт с предложением о продаже поддельных 5-тысячных купюр, решил заработать и купил 20 фальшивок на 40 тысяч рублей. Посылку с товаром от продавца он получил в начале января 2021 года.

К сбыту «денег» он привлек свою 34-летнюю знакомую, которая ранее отбывала срок за хранение наркотиков. Женщина ходила по магазинам, покупала продукты и алкоголь на незначительные суммы и получала на сдачу настоящие купюры. При этом, организатор находился неподалеку.

Первые три подделки они реализовали перед закрытием магазинов в центре города. Спустя три недели злоумышленники продолжили разменивать фальшивки в разных районах Нижнего Тагила, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Преступница была поймана в одной из торговых точек на улице Октябрьской революции, продавец воспользовался детектором банкнот и вызвал полицию. При досмотре у тагильчанки была найдена еще одна поддельная купюра. Затем сотрудники правоохранительных органов задержали и организатора.

Доказано 12 преступных эпизодов, 13 купюр изъяты. По версии следствия, от остальных фальшивок тагильчанин успел избавиться. Проведена экспертиза, которая доказала факт подделки.

Уголовное дело будет рассмотрено в Тагилстроевском районном суде Нижнего Тагила.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

Напомним, в Екатеринбурге был задержан 19-летний молодой человек при сбыте фальшивых денег. Всего было изъято 19 поддельных пятитысячных купюр. Свердловчанину грозит до восьми лет лишения свободы.

Екатеринбуржец сбывал поддельные фальшивые деньги в торговых точках
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#Суд#Полиция#Фальшивые деньги#Нижний Тагил#Общество
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