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Стало известно имя вероятного заместителя прокурора Свердловской области

20 августа 2021, 06:40
Фото: пресс-служба СКР по Новосибирской области
На должность заместителя прокурора Свердловской области Бориса Крылова претендует бывший глава СУ СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко.

Заместителем руководителя свердловской прокуратуры может стать генерал-майор Андрей Лелеко, сообщает Е1 со ссылкой на свой источник.

Ранее Лелеко занимал различные должности в прокуратуре и Следственном комитете не только в УрФО, но и в Сибири. С 2016 года он работал руководителем Следственного управления СКР по Новосибирской области. В 2021 года его отстранили от должности из-за плохих показателей раскрываемости уголовных дел. В отношении Лелеко была назначена служебная проверка. Он ушел на пенсию в апреле этого года по истечению контракта с работодателем.

Напомним, новый прокурор Свердловской области — Борис Крылов — был назначен на должность президентом России Владимиром Путиным в конце мая 2021 года. С 2019 года он трудился в качестве первого заместителя прокурора Новосибирской области.

Владимир Путин назначил Бориса Крылова новым прокурором Свердловской области
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