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Posted 22 августа 2021, 15:47

Published 22 августа 2021, 15:47

Modified 29 ноября, 18:18

Updated 29 ноября, 18:18

Свердловчанка обвинила супруга в педофилии

22 августа 2021, 15:47
Жительница Екатеринбурга обвинила своего 32-летнего супруга в приставаниях к 10-летней дочери. В настоящее время мужчину задержали.

В полицию Кировского района обратилась екатеринбурженка и заявила, что её муж «трогал и гладил половые органы дочери».

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил 49-летнего местного жителя к 21 году колонии за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков.

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