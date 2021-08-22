Свердловчанка обвинила супруга в педофилии

Жительница Екатеринбурга обвинила своего 32-летнего супруга в приставаниях к 10-летней дочери. В настоящее время мужчину задержали.

В полицию Кировского района обратилась екатеринбурженка и заявила, что её муж «трогал и гладил половые органы дочери». Следственный комитет возбудил уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, пишет «КП-Екатеринбург». Напомним, тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил 49-летнего местного жителя к 21 году колонии за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков.