Свердловчанка обвинила супруга в педофилии

Posted 22 августа 2021, 15:47
Published 22 августа 2021, 15:47
Modified 29 ноября, 18:18
Updated 29 ноября, 18:18
В полицию Кировского района обратилась екатеринбурженка и заявила, что её муж «трогал и гладил половые органы дочери».
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приговорил 49-летнего местного жителя к 21 году колонии за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков.