Замеры, смог и ЕВРАЗ-нарушитель. Экологические итоги за неделю в Нижнем Тагиле

Главный загрязнитель тагильского воздуха — ЕВРАЗ НТМК — стал лидером антирейтинга Росприроднадзора по количеству выявленных нарушений во время проверок в 2020 году. Всего за год на предприятии ведомство зафиксировало 13 нарушений. Среди них — незаконный сброс сточных вод в реки Сухая Ольховка и Вязовка, предоставление недостоверной информации об источниках выбросов в атмосферный воздух, эксплуатация пылегазоочистного оборудования с отклонением от показателей и другие нарушения. По результатам проверки выдано предписание и возбуждено 26 административных дел.