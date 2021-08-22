Замеры, смог и ЕВРАЗ-нарушитель. Экологические итоги за неделю в Нижнем Тагиле

Posted 22 августа 2021, 15:48
Published 22 августа 2021, 15:48
Modified 29 ноября, 18:20
Updated 29 ноября, 18:20
Вот какие результаты были во время коротких замеров воздуха при помощи газоанализатора:
При этом во время контрольных 20-минутных замеров все показатели оставались по нулям.
Главный загрязнитель тагильского воздуха — ЕВРАЗ НТМК — стал лидером антирейтинга Росприроднадзора по количеству выявленных нарушений во время проверок в 2020 году. Всего за год на предприятии ведомство зафиксировало 13 нарушений. Среди них — незаконный сброс сточных вод в реки Сухая Ольховка и Вязовка, предоставление недостоверной информации об источниках выбросов в атмосферный воздух, эксплуатация пылегазоочистного оборудования с отклонением от показателей и другие нарушения. По результатам проверки выдано предписание и возбуждено 26 административных дел.
Но не только из-за промышленных предприятий свердловчанам тяжело дышать. На прошедшей неделе регион накрыл смог от бушующих в УрФО пожаров. При этом дым не рассеивался из-за 30-градусной жары и отсутствия ветра. В МЧС посоветовали не выходить из дома, завесить окна мокрой тканью и побольше пить воды.
Помните, мы рассказывали о найденном журналистами TagilCity.ru зловонном поле с отходами от куриц? Так вот, сразу три ведомства — природоохранная прокуратура Нижнего Тагила, Росприроднадзор, Россельхознадзор — начали проверку по этому делу. А мы будем ждать ее результатов.