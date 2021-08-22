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Posted 22 августа 2021, 15:48

Published 22 августа 2021, 15:48

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

Замеры, смог и ЕВРАЗ-нарушитель. Экологические итоги за неделю в Нижнем Тагиле

22 августа 2021, 15:48
За прошедшую неделю TagilCity.ru несколько раз фиксировало содержание веществ-загрязнителей во время коротких замеров воздуха на ж/д вокзале. Однако контрольные 20-минутные замеры показывали нулевые значения. Об этих и других событиях, читайте в еженедельных экологических итогах.

Вот какие результаты были во время коротких замеров воздуха при помощи газоанализатора:

  • 16 августа – диоксид азота – от 0,1 до 0,6 мг/м3;
  • 17 августа – диоксид азота – от 0,1 до 0,4 мг/м3;
  • 18 августа – формальдегид – от 0,01 до 0,03 мг/м3, диоксид азота – до 1 мг/м3;
  • 19 августа – диоксид азота – 0,1 мг/м3;
  • 20 августа – диоксид азота – от 0,1 до 0,4 мг/м3, сероводород — до 0,02 мг/м3, формальдегид — до 0,03 мг/м3;
  • 21 августа – показатели нулевые;
  • 22 августа – показатели нулевые.

При этом во время контрольных 20-минутных замеров все показатели оставались по нулям.

Главный загрязнитель тагильского воздуха — ЕВРАЗ НТМК — стал лидером антирейтинга Росприроднадзора по количеству выявленных нарушений во время проверок в 2020 году. Всего за год на предприятии ведомство зафиксировало 13 нарушений. Среди них — незаконный сброс сточных вод в реки Сухая Ольховка и Вязовка, предоставление недостоверной информации об источниках выбросов в атмосферный воздух, эксплуатация пылегазоочистного оборудования с отклонением от показателей и другие нарушения. По результатам проверки выдано предписание и возбуждено 26 административных дел.

ЕВРАЗ стал лидером среди свердловских предприятий по количеству эко-нарушений за год
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Но не только из-за промышленных предприятий свердловчанам тяжело дышать. На прошедшей неделе регион накрыл смог от бушующих в УрФО пожаров. При этом дым не рассеивался из-за 30-градусной жары и отсутствия ветра. В МЧС посоветовали не выходить из дома, завесить окна мокрой тканью и побольше пить воды.

Помните, мы рассказывали о найденном журналистами TagilCity.ru зловонном поле с отходами от куриц? Так вот, сразу три ведомства — природоохранная прокуратура Нижнего Тагила, Росприроднадзор, Россельхознадзор — начали проверку по этому делу. А мы будем ждать ее результатов.

#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#ЕВРАЗ НТМК#Здоровье#Смог#Замеры
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