Подозреваемый в смертельном ДТП с бабушкой и внучкой на Урале отпущен домой

Сотрудниками полиции установлено, что погибшие возвращались домой от родственников. При этом они не пошли по пешеходному переходу, чтобы перейти дорогу, а решили перебежать в 150 метрах от него, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области.