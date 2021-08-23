Подозреваемый в смертельном ДТП с бабушкой и внучкой на Урале отпущен домой

Posted 23 августа 2021, 03:56
Published 23 августа 2021, 03:56
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Сотрудниками полиции установлено, что погибшие возвращались домой от родственников. При этом они не пошли по пешеходному переходу, чтобы перейти дорогу, а решили перебежать в 150 метрах от него, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области.
Напомним, водитель Mazda СX-5 наехал на бабушку и ее 8-летнюю внучку на одной из центральных улиц Каменска-Уральского. От удара их отбросило на соседний автомобиль. Обе погибли.