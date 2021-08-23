tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 августа 2021, 03:56

Published 23 августа 2021, 03:56

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Подозреваемый в смертельном ДТП с бабушкой и внучкой на Урале отпущен домой

Подозреваемый в смертельном ДТП с бабушкой и внучкой на Урале отпущен домой

23 августа 2021, 03:56
Фото: 1MI.
Водитель, подозреваемый в совершении смертельном ДТП, в котором погибли бабушка и внучка, отпущен домой. До суда мужчина будет находиться под подпиской о невыезде.

Сотрудниками полиции установлено, что погибшие возвращались домой от родственников. При этом они не пошли по пешеходному переходу, чтобы перейти дорогу, а решили перебежать в 150 метрах от него, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Отдел пропаганды ГИБДД Свердловской области.

Напомним, водитель Mazda СX-5 наехал на бабушку и ее 8-летнюю внучку на одной из центральных улиц Каменска-Уральского. От удара их отбросило на соседний автомобиль. Обе погибли.

8-летняя девочка и ее бабушка погибли под колесами иномарки в Каменске-Уральском
Узнать подробнее
Материалы по теме
Чиновница Свердловского МУГИСО погибла в ДТП в Саратовской области
#Общество#Каменск-Уральский#Погибшие#Смертельное дтп
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика