«Прямая линия» губернатора Евгения Куйвашева состоится 6 сентября

Наиболее часто к губернатору обращались по вопросам по поводу цен на продукты питания, строительства дорог, введения дистанционного обучения, благоустройства территорий и вакцинации от коронавирусной инфекции. В связи с этим данные темы будут считаться основными во время «прямой линии», сообщает «Областная газета» со ссылкой на департамент информполитики региона.