2,7 миллиона выделено на развоз волонтеров для переписи населения в Нижнем Тагиле

Подрядчику необходимо предоставить не менее 16 технически исправных легковых автомобилей с водителями. Машины будут подаваться к пункту отправления к назначенному времени. Отмечается, что водитель должен быть опрятно одет, вежлив с пассажирами и свободно ориентироваться в планируемых маршрутах.