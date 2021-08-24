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Posted 24 августа 2021, 09:35

Published 24 августа 2021, 09:35

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

2,7 миллиона выделено на развоз волонтеров для переписи населения в Нижнем Тагиле

2,7 миллиона выделено на развоз волонтеров для переписи населения в Нижнем Тагиле

24 августа 2021, 09:35
Фото: 1MI.
2,7 миллиона рублей выделила администрация Нижнего Тагила на транспортные услуги для переписи населения. Волонтеров будут развозить на легковых автомобилях.

Волонтеров будут развозить на легковом автомобильном транспорте по Нижнему Тагилу и близлежащим сельским населенным пунктам.

Услуги необходимо оказывать ежедневно в будние и выходные дни с 15 октября по 14 ноября 2021 года в объеме 7 383 часа.

Подрядчику необходимо предоставить не менее 16 технически исправных легковых автомобилей с водителями. Машины будут подаваться к пункту отправления к назначенному времени. Отмечается, что водитель должен быть опрятно одет, вежлив с пассажирами и свободно ориентироваться в планируемых маршрутах.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 3 сентября. Контракт действует до 31 декабря 2021 года.

Напомним, с 15 октября в России стартует перепись населения. В некоторых отдаленных районах она будет проводиться до 20 декабря 2021 года. Итоги будут оглашены до конца 2022 года.

Всероссийская перепись населения стартует в Нижнем Тагиле с середины октября
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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Волонтеры#Администрация Нижнего Тагила
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