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Posted 24 августа 2021, 08:40

Published 24 августа 2021, 08:40

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Всероссийская перепись населения стартует в Нижнем Тагиле с середины октября

Всероссийская перепись населения стартует в Нижнем Тагиле с середины октября

24 августа 2021, 08:40
Фото: 1MI.
С 15 октября по 14 ноября стартует Всероссийская перепись населения 2020 года. Мероприятие будет проходить, в том числе и в Нижнем Тагиле.

При этом в отдаленных населенных пунктах перепись будет проводиться до 20 декабря. Принять участие можно будет и через портал «Госуслуги». Однако там будут приниматься ответы с 15 октября по 8 ноября. Ожидается, что итоги будут оглашены в два этапа до конца 2022 года, сообщает департамент информационной политики региона.

Готовность муниципалитетов к процедуре, в том числе и отдаленных территорий Свердловской области проконтролировал замгубернатора Олег Чемезов.

Он обратил внимание на то, что все требования санитарной безопасности должны выполняться неукоснительно.

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#Общество#Нижний Тагил
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