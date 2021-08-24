Всероссийская перепись населения стартует в Нижнем Тагиле с середины октября

При этом в отдаленных населенных пунктах перепись будет проводиться до 20 декабря. Принять участие можно будет и через портал «Госуслуги». Однако там будут приниматься ответы с 15 октября по 8 ноября. Ожидается, что итоги будут оглашены в два этапа до конца 2022 года, сообщает департамент информационной политики региона.