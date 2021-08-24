О противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 рассказали медики из Нижнего Тагила

В группе риска люди старше 65 лет и те, у кого есть хронические заболевания. В первую очередь, это сердечно-сосудистые и органов дыхания, такие как, например, ХОБЛ, бронхиальная астма и так далее, ожирение, проблемы эндокринной системы, онкологические заболевания. Эти все люди входят в группу риска, потому что они болеют тяжело и риск умереть очень высокий, рассказала главврач инфекционной больницы Марина Холманских.