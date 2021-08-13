Уральский врач: «Вакцинация против COVID-19 не остановит четвертую волну осенью»

Уровень заболеваемости несопоставимо выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Да и сам вирус сильно изменился, он стал более заразен. В настоящее время концентрация вируса в начале заболевания в 1000 раз выше, чем у старых штаммов COVID-19,комментирует Александр Соловьев.