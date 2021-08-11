Эпидемиолог раскрыл процент не привитых от COVID-19 педагогов в Екатеринбурге

В Минобразовании Свердловской области пояснили, что на данный момент нет никаких распоряжений, которые бы официально указывали педагогическим работникам на обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Есть законодательно закрепленный перечень профессий, по которому для учителей и воспитателей прививка от коронавируса является фактом коллективной безопасности и условием, позволяющим выполнять должностные обязанности без риска для здоровья.