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Почти миллион человек привито от коронавирусной инфекции на Среднем Урале

11 августа 2021, 10:32
Фото: 1МI
Почти 30% свердловчан привилось первым компонентом вакцины от коронавируса по состоянию на 11 августа 2021 года.

По информации городского центра медицинской профилактики в Екатеринбурге, на 11 августа 2021 года в вакцинации первым компонентом охвачено более 29% населения на Среднем Урале, что составляет почти один миллион человек, сообщает «КП — Екатеринбург».

Также нельзя упускать тот момент, что в целом эффективность от проведения вакцинации населения оценивается по второму компоненту,отметил заместитель главврача ГАУЗ СО «ГЦМП» Александр Харитонов.

Вторым компонентом в настоящий момент в регионе привито пока только 25% населения, сообщил Александр Харитонов.

Напомним, о том, как пройти и какие есть пункты вакцинации от коронавируса — информирует TagilCity.ru.

Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области
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