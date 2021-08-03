Что будет при отказе от вакцинации коронавируса

«Беда в том, что чиновники, не имеющие никакого отношения ни к вирусологии, ни к биологии, сами себя объявляют разработчиками вакцины, а потом начинают ее проталкивать. В связи с этим у населения возникает масса вопросов, ответить на которые чиновники не могут. То, что наши препараты безопасны – да, то, что прививка работает – да, то, что есть сомнения в заявленной эффективности – да. То есть, на данный момент, по информации независимых источников, эффективность препаратов несколько ниже, чем изначально заявляли разработчики», - объяснил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.