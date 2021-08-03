Что будет при отказе от вакцинации коронавируса

Возможен ли отказ от вакцинации от коронавируса и что делать, если заставляют прививаться? Отвечают юристы и медицинские эксперты.
Уже более полугода в России идет массовая вакцинация, а в последние месяцы она стала обязательной для миллионов россиян. Тем не менее, большинство наших соотечественников приняли в штыки поголовную вакцинацию. Причем, среди антипрививочников немало медработников, которых обязали вакцинироваться в первую очередь под угрозой отстранения от работы и даже увольнения. По статистике каждый второй медработник, отказавшийся вакцинироваться, не желает прививаться из-за недостаточного исследования препаратов от ковида.
По мнению уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, призыв к вакцинации неверно реализовывается работодателями и властями. Многие люди жалуются, что начальство угрожает оставить без отпусков либо лишить иных преференций отказавшихся вакцинироваться сотрудников.
«Такое стимулирование вакцинации – нечестная игра. Есть категории граждан, которые по каким-либо причинам не могут вакцинироваться. Им нужно дать какие-то гарантии - отпустить в отпуск за свой счет или на больничный. Человек не должен чувствовать себя ущемленным», - заявила омбудсмен.
Врачи считают, что прививать от коронавируса всех подряд нельзя. Тем более заставлять это делать в агрессивной форме, как это делают некоторые политики. Это заставит население искать, где купить справку о вакцинации от коронавируса, и избегать вакцинации всеми возможными способами.
Около 50% медработников отказываются вакцинироваться из-за того, что действие вакцины еще не до конца изучено, а случаи смертности от ковида после прививки действительно далеко не единичны. В качестве доводов эксперты ссылаются на опубликованное письмо Минздрава от 29 июня 2021 года «О порядке проведения вакцинации взрослого населения против коронавируса». В документе, в числе прочего, указываются возможные последствия, относящиеся к побочным эффектам вакцин. Причем само письмо явно не афишируется Минздравом.
В документе отмечается, что среди осложнений после прививки могут быть:
Также в письме прописаны противопоказания от вакцинации и их довольно много. Но получить медотвод по противопоказаниям достаточно сложно. Медики с неохотой соглашаются на это, утверждая, что вакцина полностью безвредна для всех, даже для людей с онкологией и хроническими заболеваниями.
«То, что после вакцинации никто не умирает – чушь. У меня несколько друзей, которые привились, умерли от коронавирусной инфекции. Что мне думать про прививку?», - говорит доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.
При этом эксперты не призывают вовсе отказываться от вакцинации. Прививаться стоит, но необходимо делать это не поголовно, а адекватно – с учетом всех противопоказаний и при наличии медобследования.
Вакцинация от коронавируса среди детей в России еще не начата. Некоторые источники пишут о том, что прививать детей начнут с начала учебного года, и сейчас испытания вакциной проходят на 350 добровольцах из возрастной группы 12-17 лет. Однако, министр здравоохранения России Михаил Мурашко недавно заявил, что никакой обязательной вакцинации среди детей и подростков правительство не планирует, тем более речи не идет о допуске к обучению только привитых.
Тем не менее, испытания вакцины от ковида на подростках 12-17 лет действительно уже начались. Однако, многие родители не хотят прививать своих детей от ковида. И такие протесты против вакцинации от коронавируса имеют под собой основания. Новые препараты не до конца подтвердили свою безопасность, и о безвредности прививки можно делать выводы только спустя годы и даже десятилетия. К тому же детский организм не до конца еще сформирован и влияние препаратов на него достаточно тяжело предусмотреть.
Специалисты уверяют, что такие доводы беспочвенны и прямых противопоказаний для проведения вакцинации детей нет. Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИУ им.Пирогова Иван Коновалов рассказал как переносят первые испытания вакциной добровольцы 12-17 лет.
«В целом прививка переносится хорошо. Есть небольшие поствакцинальные реакции, но они такие же как у большинства вакцин – от столбняка, гриппа, коклюша. То есть, возможен подъем температуры и небольшое воспаление в месте укола. Сегодня большинство людей адекватно отвечает на прививку от ковида. Ожидаем, что также будет и у подростков», - отметил он.
Так звучит официальная точка версия медиков. Но научных данных и исследований о безопасности влияния на детский организм препаратов от ковида нет.
Специалисты считают, что отказываться от вакцинации людей побудили сами власти, манипулирующие данными о препаратах, вакцинации и самом заболевании. Не страх перед прививкой, а недоверие к чиновникам вызвали протесты против вакцинации от коронавируса.
«Нужны цифры, нужны данные, нужны реальные исследования, а не разговоры на микрофон, чтобы убеждать людей пойти и сделать прививку», - убежден доктор медицинских наук Владислав Шафалинов.
Движение антипрививочников нарастает по всему миру. При этом, недовольство людей вызывает не сам факт прививки, а принуждение и насилие над личностью, которые происходят при обязательной вакцинации.
«Беда в том, что чиновники, не имеющие никакого отношения ни к вирусологии, ни к биологии, сами себя объявляют разработчиками вакцины, а потом начинают ее проталкивать. В связи с этим у населения возникает масса вопросов, ответить на которые чиновники не могут. То, что наши препараты безопасны – да, то, что прививка работает – да, то, что есть сомнения в заявленной эффективности – да. То есть, на данный момент, по информации независимых источников, эффективность препаратов несколько ниже, чем изначально заявляли разработчики», - объяснил доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что распространение коронавируса может остановить только вакцинация. Но недостаточная открытость разработчиков отечественных вакцин привела к распространению огромного числа противоречивых данных о препаратах и, как следствие – к массовому недоверию к вакцинации. Попытки давления на население только ухудшили ситуацию.
Заставить прививаться насильно гражданина России никто не может. Это касается всех прививок, в том числе и от коронавируса. Но если главный врач региона издает постановление об обязательной вакцинации определенных категорий граждан, то отказ от прививки может иметь определенные последствия.
Конечно, работодатель не вправе принудить сотрудника к прививке, но принять меры он обязан. В противном случае, самому работодателю грозит штраф от 10 тысяч до миллиона рублей либо приостановление деятельности предприятия сроком до трёх месяцев. Самому же отказавшемуся прививаться грозит отстранение от работы, согласно статье Трудового кодекса №76, без сохранения зарплаты. При этом, увольнять, лишать отпускных и премий, штрафовать сотрудников за отказ прививаться руководители не имею права.
В перечень сфер, подлежащих обязательной вакцинации в связи с ухудшением эпидобстановки в регионе входят:
Отказаться от прививки данные категории граждан могут только при наличии медотвода по противопоказаниям к прививке. Однако, работодатели имеют право даже при наличии медоотвода не допускать сотрудника к выполнению обязанностей, если это представляет угрозу к распространению инфекции.
На деле получить медотвод довольно непросто. Представители Минздрава в один голос заявляют, что противопоказаний к применению прививки практически нет.
«Медотвода от прививок быть не может. Я не знаю таких состояний. Абсолютных противопоказаний крайне мало. Я назову лишь одно – анафилактический шок на введение первого компонента препарата», - заявляет главврач московской больницы Александр Мясников.
Другие специалисты не разделяют столь оптимистичных доводов и советуют все же проходить полное медобследование перед прививкой. Перед обращением к медикам необходимо ознакомиться с подробным списком противопоказаний к препаратам – они есть на сайте Минздрава.
При этом, обратите внимание на состояния, при которых вакцинация не противопоказана, но прививку следует делать с осторожностью. К этим состояниям относятся перикардиты, эндокардиты, миокардиты, острые нарушения мозгового кровообращения, заболевания ЦНС, хронические заболевания печени и почек и т.д. Как следует из последних данных, именно при этих состояниях, которые не были выявлены перед прививкой, пациенты заболевали коронавирусом и переносили болезнь достаточно тяжело.
Детальное медобследование перед прививкой не считается обязательным. Но врачи утверждают, что около 10% людей имеют противопоказания к вакцинации и их нужно обязательно учитывать. Тяжелые случаи заболевания коронавирусом не так уж редки, а у ряда пациентов наблюдались и летальные исходы. Как говорят медики, у всех этих людей имелись хронические сопутствующие заболевания. Именно их и нужно учитывать при вынесении решения о медотводе.
«Всем людям с хроническими заболеваниями обязательно нужно пройти обследование. При некоторых состояниях вакцинацию стоит отложить. Если стоит задача привить всех, то людей с хроническими болезнями стоит сначала хорошенько подлечить», - считает врач-нейрофизиолог Сергей Нурисламов.
По мнению специалиста, не стоит спешит вакцинироваться пациентам с подагрической почкой, гломерулонефритами, гломерулопатиями, системными заболеваниями, буллезными дерматитами, с тяжелой неврологической симптоматикой. Врачи советуют таким пациентам воспользоваться пептидными вакцинами, которые имеют меньше побочных эффектов.
Также многие врачи настаивают на обязательных анализах перед прививкой. Особенно это касается уже переболевших ковидом.
«Я считаю, что медотвод нужно давать пациентам с высоким уровнем антител. У переболевших всегда более полноценный иммунитет и в этом случае прививка будет бессмысленной. При этом уровень антител не повысится, но может быть бурная реакция на прививку - повышение температуры, судороги, отечность», - рассказывает молекулярный биолог Евгений Печковский.
Недавно в Краснодарском крае сразу трое членов одной семьи умерло после вакцинации «ЭпиВакКороной». Через неделю после прививки у всех членов семьи повысилась температура, а позже у них диагностировали обширное положение легких. Вскоре трое из них скончались в ковидном госпитале.
Медики не исключают, что возможно вакцинация проводилась уже в момент инфицирования. Но трое умерших имели серьезные хронические заболевания, которые губительно влияют на иммунную систему. Пока не известно, указывали ли погибшие в добровольном согласии свои болезни и осматривали ли их медики перед прививкой. Но такие случаи не единичны. Поэтому врачи настаивают на прохождении полноценного обследования перед прививкой, особенно для людей с хроническими заболеваниями.
Вакцинация в России – дело добровольное. Насильно никто никого прививать не имеет право, но если вы не привьетесь, то это повлечет за собой определенные последствия.
Можно написать добровольный отказ от вакцинации на основании ФЗ № 157, статья пятая которого гласит, что граждане имеют право на отказ от профилактических прививок. Но работодателей обязали обязательно вакцинировать 60% своих сотрудников. И в случае невыполнения распоряжения им грозят немалыми штрафами и даже временным приостановлением деятельности предприятия.
Однако, по словам юристов, по закону на работодателя возложены лишь организационные обязанности – то есть, довести информацию о прививках до работников и обеспечить им условия для прохождения вакцинации. По сути, если работодатель провел все эти мероприятия, а сотрудники все равно отказываются прививаться, то он сделал все от него зависящее и штрафовать за это его не имеют права.
«Если сотрудник по каким-либо причинам отказывается вакцинироваться, то вины работодателя в этом нет - он не совершает административное правонарушение. Если сам работодатель сделал всё необходимое, но на него накладывается штраф, то он смело может идти в суд», - отмечает эксперт Центра социально-трудовых прав Олег Стародумов.
Что касается самих сотрудников, отказавшихся прививаться, то отстранение от работы является нарушением конституционных прав человека. Все отечественные вакцины еще не до конца прошли все клинические испытания, то есть людей принуждают к участию в медицинском эксперименте, а это нарушение ст. 21 Конституции России.
Однако, на деле постановление главного санитарного врача суд вряд ли посчитает недействующим. Тем более в России, где существует определенный уклон судебной практики в сторону позиции госорганов.
Поэтому пока, у лиц, попавших в списки профессий, подлежащих обязательной вакцинации, выбор невелик – писать отказ и сидеть без зарплаты либо идти и всё-таки ставить прививку. Судиться с государством либо работодателем по этому поводу не получится.