Шаманка рассказала о причинах избиения екатеринбургской блогерши в Мексике

Москвичка заявила, что Рада не выплатила свою часть за аренду виллы в Мексике, а на очередную просьбу сделать это, ответила агрессией и пришла в ярость. Версия событий Тины отличается от того, что рассказывала блогерша. Жительница Москвы отметила, что свердловчанка с самого начала провоцировала конфликты и оскорбляла Тину. Спустя две недели пребывания на вилле за Радой приехал ее молодой человек, который вел себя странно: он заглядывал в окно номера другой девушки и трогал дверную ручку номера самой Тины.