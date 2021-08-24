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Posted 24 августа 2021, 15:58

Published 24 августа 2021, 15:58

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

Шаманка рассказала о причинах избиения екатеринбургской блогерши в Мексике

Шаманка рассказала о причинах избиения екатеринбургской блогерши в Мексике

24 августа 2021, 15:58
Фото: 1MI.
Шаманка из Москвы Тина опровергла слова визажиста из Екатеринбурга Рады Русских. Она назвала клеветой то, что рассказала свердловчанка, и поделилась своей версией конфликта.

Москвичка заявила, что Рада не выплатила свою часть за аренду виллы в Мексике, а на очередную просьбу сделать это, ответила агрессией и пришла в ярость. Версия событий Тины отличается от того, что рассказывала блогерша. Жительница Москвы отметила, что свердловчанка с самого начала провоцировала конфликты и оскорбляла Тину. Спустя две недели пребывания на вилле за Радой приехал ее молодой человек, который вел себя странно: он заглядывал в окно номера другой девушки и трогал дверную ручку номера самой Тины.

В результате хозяйка виллы попросила Тину предоставить паспорт нового постояльца и оплатить его проживание. Москвичка стала дожидаться Раду, после чего запросила документы и доплату, от чего женщина разозлилась.

Когда я подошла ближе, она начала пинать меня ногами и бить руками. В этот момент с нее слетела туфля, и мне пришлось ей обороняться,рассказала Тина «КП-Екатеринбург».

Она отметила, что в результате конфликта на ее теле остались следы от побоев, которые она зафиксировала в полицейском участке. Также Тина обвинила Раду в клевете и заявила, что та спровоцировала атаку на ее социальные сети.

Напомним, жительница Екатеринбурга опубликовала фото, сделанное после конфликта. Блогерша рассказала, что ее несколько раз ударили каблуком по голове и потащили к бассейну.

Мексиканский шаман угрожал убийством блогерше из Екатеринбурга
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