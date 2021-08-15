Парень до потери сознания избит во время драки у бара «Че почем» в Екатеринбурге

Парень до потери сознания избит во время драки у бара «Че почем» в Екатеринбурге
Парень до потери сознания избит во время драки у бара «Че почем» в Екатеринбурге
Сегодня, 16:27ПроисшествияФото: Е1
Молодой человек потерял сознание в ходе драки между посетителями екатеринбургского бара «Че почем», который находится в Доме печати. Драка случилась ранним утром 15 августа 2021 года.

Ссора нескольких парней, которые стояли вблизи здания, в итоге превратилась в побоище. Через некоторое время один из дебоширов потерял сознание. В полиции по данному инциденту проводится проверка, пишет Е1.

Видео:Е1

В Роспотребнадзоре подтвердили превышение шума, исходящего от бара. Однако представитель заведения Евгений Сокович заявил, что бар прошёл проверку, превышений по степени шума отмечено не было.

Напомним, ночью 15 августа 2021 года в Екатеринбурге около ТЦ Гринвич» произошла массовая драка с участием 20 человек.

Сюжеты:
Екатеринбург
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