Слетевшего с байка на трассе уральца насмерть переехал грузовик

По словам водителя грузовика из Челябинска, он ехал в сторону Перми. На трассе было темно, он заметил на обочине автомобили с аварийными сигнализациями и людей. Чтобы избежать столкновения, он перестроился на соседнюю полосу и увидел предмет на дороге. Экстренное торможение не помогло, водитель большегруза наехал на человека, сообщает УГИБДД по Свердловской области.