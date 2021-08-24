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Posted 24 августа 2021, 05:29

Published 24 августа 2021, 05:29

Modified 29 ноября, 18:20

Updated 29 ноября, 18:20

Слетевшего с байка на трассе уральца насмерть переехал грузовик

24 августа 2021, 05:29
Под колесами грузовика Volvo 23 августа погиб мужчина, слетевший с мотоцикла на трассе Пермь — Екатеринбург. По факту ДТП проводится проверка.

Водитель мотоцикла передвигался по трассе без прав. Он наехал на препятствие и опрокинулся. Затем мужчину, лежащего на дороге, переехал грузовик Volvo. Мотоциклист скончался на месте ДТП от полученных травм

По словам водителя грузовика из Челябинска, он ехал в сторону Перми. На трассе было темно, он заметил на обочине автомобили с аварийными сигнализациями и людей. Чтобы избежать столкновения, он перестроился на соседнюю полосу и увидел предмет на дороге. Экстренное торможение не помогло, водитель большегруза наехал на человека, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, 13 августа под Нижним Тагилом насмерть разбился на мотоцикле прапорщик полиции. Он погиб на месте ДТП.

#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Трасса#Грузовик#Мотоциклист
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