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Posted 24 августа 2021, 17:17

Published 24 августа 2021, 17:17

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

Тагильский УВЗ хочет остановить исполнительное производство на 67 миллионов рублей

Тагильский УВЗ хочет остановить исполнительное производство на 67 миллионов рублей

24 августа 2021, 17:17
Фото: 1MI.
АО «НПК Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила подало ходатайство в Верховный суд РФ. УВЗ хочет добиться приостановки исполнительного производства на 67,1 миллиона рублей.

Суды трех инстанциях подтвердили правомерность требования ООО «Машиностроитель» к оборонному предприятию, сообщает «Правда УРФО». Отмечается, что в начале августа корпорация также направляла жалобу в высшую судебную инстанцию на решение кассации по данному делу. На данный момент суд не определи наличие или отсутствие оснований для рассмотрения данного заявления.

Взыскание связано с контрактом на поставку различных деталей для производства на Урале. «Машиностроитель» исполнял договор с 2011 по 2016 год. Материалы дела гласят, что компания была аффилирована с тагильским УВЗ. В ноябре 2017 года арбитражный суд признал подрядчика несостоятельным. С заявлением о банкротстве выступил «Машиностроитель», который заявил о долге в 19,1 миллиона рублей. При этом 17,2 миллиона из этого долга составляют неисполненные налоговые обязательства.

Напомним, 6 августа мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и гендиректор АО «НПК Уралвагонзавод» Александр Потапов подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2021 год.

Соглашение о сотрудничестве с УВЗ подписали Владислав Пинаев и Евгений Куйвашев
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#Общество#Нижний Тагил#Суд#УВЗ#Уралвагонзавод
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