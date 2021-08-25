Министр общественной безопасности выехал на место пожара под Первоуральском

На данный момент был эвакуирован коллективный сад № 82. Для этой цели на место ЧП было направлено два автобуса. Теперь происходит вывоз детей и персонала из лагеря «Лесная сказка», сообщает Ура.ру со ссылкой на департамент информполитики региона. Также подготавливается эвакуация коллективного сада № 79 и психоневрологического диспансера.