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Posted 25 августа 2021, 16:09

Published 25 августа 2021, 16:09

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Министр общественной безопасности выехал на место пожара под Первоуральском

Министр общественной безопасности выехал на место пожара под Первоуральском

25 августа 2021, 16:09
Фото: 1MI.
На место масштабного лесного пожара под Первоуральском выехал министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. Соответствующее поручение дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На данный момент был эвакуирован коллективный сад № 82. Для этой цели на место ЧП было направлено два автобуса. Теперь происходит вывоз детей и персонала из лагеря «Лесная сказка», сообщает Ура.ру со ссылкой на департамент информполитики региона. Также подготавливается эвакуация коллективного сада № 79 и психоневрологического диспансера.

На место инцидента вместе с Кудрявцевым выехал и мэр Первоуральска Игорь Кабец.

Напомним, на данный момент в санатории находятся 75 человек, в том числе 45 детей.

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#Общество#Первоуральск#Пожар#Свердловская область#Эвакуация#Евгений Куйвашев#Пожары в Свердловской области
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