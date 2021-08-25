Министр общественной безопасности выехал на место пожара под Первоуральском

Posted 25 августа 2021, 16:09
Published 25 августа 2021, 16:09
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
На данный момент был эвакуирован коллективный сад № 82. Для этой цели на место ЧП было направлено два автобуса. Теперь происходит вывоз детей и персонала из лагеря «Лесная сказка», сообщает Ура.ру со ссылкой на департамент информполитики региона. Также подготавливается эвакуация коллективного сада № 79 и психоневрологического диспансера.
На место инцидента вместе с Кудрявцевым выехал и мэр Первоуральска Игорь Кабец.
Напомним, на данный момент в санатории находятся 75 человек, в том числе 45 детей.