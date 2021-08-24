ПДК диоксида серы и диоксида азота из-за пожаров превышены в Свердловской области

В Ревде превышено содержание в воздухе взвешенных веществ (0,25 мг/м³ при норме 0,16 мг/м³), а в Талице в воздухе содержание диоксида азота составило 0,36 мг/м³ при предельно допустимом уровне 0,2 мг/м³. В деревне Смородинки также превышена норма оксида углерода.