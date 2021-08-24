tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 августа 2021, 17:02

Published 24 августа 2021, 17:02

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

ПДК диоксида серы и диоксида азота из-за пожаров превышены в Свердловской области

ПДК диоксида серы и диоксида азота из-за пожаров превышены в Свердловской области

24 августа 2021, 17:02
Фото: 1MI.
В связи с лесными пожарами на территории некоторых муниципалитетов Свердловской области концентрация вредных веществ в воздухе превысила нормативы.

В Первоуральске содержание диоксида серы в атмосферном воздухе насчитывает 0,069 миллиграмма на кубический метр при предельно допустимой концентрации 0,05 миллиграмма, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Ревде превышено содержание в воздухе взвешенных веществ (0,25 мг/м³ при норме 0,16 мг/м³), а в Талице в воздухе содержание диоксида азота составило 0,36 мг/м³ при предельно допустимом уровне 0,2 мг/м³. В деревне Смородинки также превышена норма оксида углерода.

Жителям рекомендуется меньше времени проводить на открытом воздухе, закрывать окна, промывать глаза, потреблять достаточное количество воды, пользоваться масками и респираторами, делать влажную уборку и занавешивать окна мокрой тканью.

Напомним, 23 августа c 20.00 до 26 августа 20.00 в Свердловской области стоят метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Об опасности первой степени из-за смога объявлено в Свердловской области
Узнать подробнее
Материалы по теме
Об опасности первой степени из-за смога объявлено в Свердловской областиЖителей Первоуральска попросят не выходить из дома из-за пожара у горы Волчиха
#Пожар#Свердловская область#Здоровье#Воздух#Замеры#Пожары в Свердловской области
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика