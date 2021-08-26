Бизнесмены получили поддержки на 241,9 миллиона в 2020 году в Нижнем Тагиле

Поддержка была оказана бизнесменам, которые работают в сегменте малого и среднего бизнеса на территории города. В 2020 году в общей сложности было выдано 183 займа на сумму 241,9 миллиона, предоставлено 10 поручительств на общую сумму 18,2 миллиона рублей. Во время года пандемии свыше 10 тысяч человек принял участие в информационных семинарах, обучающих тому, как открыть свое дело. Было оказано 2,1 тысячи консультаций, открыто 70 субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), в это число входят 55 ИП и 15 юридических лиц.