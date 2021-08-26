Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени доставлен на место преступления

Подозреваемого в убийстве пропавшей 1,5 месяца назад школьницы задержали 25 августа. Его фамилия засекречена, но известно, что зовут его Виталий и ему 40 лет. Он прибыл в Тюмень из Сургута. Он снимал жилье в соседнем доме с пансионатом, где жила погибшая. Работал он на Лесобазе на заводе по изготовлению мебели.