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Posted 26 августа 2021, 08:48

Published 26 августа 2021, 08:48

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени доставлен на место преступления

Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Тюмени доставлен на место преступления

26 августа 2021, 08:48
Фото: 1MI.
Подозреваемого у убийстве 9-летней школьницы Насти Муравьевой в Тюмени 26 августа привозили на улицу Судостроителей, 26 в жилье, которое он снимал. Там был проведен следственный эксперимент.

Квартира располагается на первом этаже. На данный момент она опечатана, пишет «Наш Город».

Подозреваемого в убийстве пропавшей 1,5 месяца назад школьницы задержали 25 августа. Его фамилия засекречена, но известно, что зовут его Виталий и ему 40 лет. Он прибыл в Тюмень из Сургута. Он снимал жилье в соседнем доме с пансионатом, где жила погибшая. Работал он на Лесобазе на заводе по изготовлению мебели.

Мужчина, по словам коллег, служил в спецназе и подрабатывал участковым уполномоченным в ХМАО. Он создавал впечатление исполнительного и ответственного человека. В употреблении алкоголя заметен не был. Соседи рассказали, что в съемную квартиру он переехал после ссоры с женой.

В день пропажи, 30 июня, школьница пошла в тот двор, где проживал подозреваемый. Она решила поймать бесплатный Wi-Fi, чтобы поиграть в телефоне. По одной из версий, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Пока детали убийства не раскрываются.

После того, как мужчина расправился с девочкой, он выбросил тело на озеро Оборочное. Останки он вывез на машине. После следственного эксперимента в квартире, его повезли на место, где он оставил труп. Далее он был доставлен на допрос.

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#Происшествия#Дети#Убийство#Школьница#Тюмень
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