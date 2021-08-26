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Posted 26 августа 2021, 04:23

Published 26 августа 2021, 04:23

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Росгвардия прервала поминки погибшего в ДТП криминального авторитета в Екатеринбурге

Росгвардия прервала поминки погибшего в ДТП криминального авторитета в Екатеринбурге

26 августа 2021, 04:23
Фото: 1MI.
Стало известно, чьи поминки были прерваны Рогвардией в Екатеринбурге. В ходе спецоперации лицом в землю были уложены порядка трех десятков азербайджанцев.

Мужчину, на поминки которого собрались мужчины и женщины, звали Гиви. Он пробыл за решеткой 19 лет за разбой, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

Он отметил, что мужчина был уважаемым человеком. Он попал под колеса автомобиля и погиб. По его словам, люди собирались вечером для решения организационных вопросов по похоронам. Все проходило мирно, а потом появилась Росгвардия.

Напомним, спецоперация прошла 24 августа в Екатеринбурге. Росгвардейцы с автоматами и в масках уложили на землю несколько десятков человек. Как сообщалось позже, никто не был задержан.

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#Общество#Новости УрФО#Росгвардия#Екатеринбург#Авторитет
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