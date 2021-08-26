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Posted 26 августа 2021, 03:33

Published 26 августа 2021, 03:33

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

ФСБ и СОБР провели совместную операцию по задержанию «кабачков» в Екатеринбурге

ФСБ и СОБР провели совместную операцию по задержанию «кабачков» в Екатеринбурге

26 августа 2021, 03:33
Фото: 1MI.
Сотрудники ФСБ и СОБРа провели 25 августа в Екатеринбурге спецоперацию и задержали экс-сотрудников владелицы 4-й овощебазы Татьяны Русиной. У них было неформальное прозвище «кабачки».

Двоих задержанных в отделы полиции не доставляли. Предполагается, что их сразу увезли в отделение ФСБ, пишет Е1 со ссылкой на собственные источники.

Ранее мужчины проходили по делу о захвате овощебазы Контеевым. Они выступали, по словам источника, в качестве потерпевших. Недавно они были осуждены за стрельбу из автоматов в Березовском, а также водили в боевку Наума. По словам источника, никаких серьезных преступлений за мужчинами нет.

Напомним, Татьяна Русина проходила главным свидетелем по делу экс-вицемэра Виктора Контеева. Последний был осужден в 2013 году за вымогательства и заказные убийства. После этого Русина получила на хранение овощебазу. Однако она скончалась в 2016 году.

Ранее в Академическом районе Екатеринбурга были задержаны в ходе спецоперации 30 человек. Они собрались на поминки.

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#Общество#Новости УрФО#ФСБ#Задержание#Екатеринбург
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