ФСБ и СОБР провели совместную операцию по задержанию «кабачков» в Екатеринбурге

Ранее мужчины проходили по делу о захвате овощебазы Контеевым. Они выступали, по словам источника, в качестве потерпевших. Недавно они были осуждены за стрельбу из автоматов в Березовском, а также водили в боевку Наума. По словам источника, никаких серьезных преступлений за мужчинами нет.