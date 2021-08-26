Торжественные линейки в тагильских школах 1 сентября пройдут очно

Posted 26 августа 2021, 08:20
Published 26 августа 2021, 08:20
Modified 19 августа 2024, 22:42
Updated 19 августа 2024, 22:42
Однако пройдет мероприятие в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по параллелям классов, пишет «Тагильский рабочий» со ссылкой на руководителя управления образования администрации города.
Родители могут присутствовать на линейке, но они должны соблюдать требования о дистанции и масочный режим. Некоторые школы планируют провести линейки только для первоклашек и 11-х классов, а остальные начнут учебу в своих классах.
Сама организация процесса остается прежней. О сменности обучения пока нет никаких данных, потому что ученики будут приходить в разное время.
Также обязательно, по словам Удинцевой, будет соблюдаться входной фильтр, измерение температуры, дозаторы и так далее.
В предметных кабинетах — химии и физики будет осуществляться обработка дезинфицирующими средствами после каждого класса.
Отмечается, что общешкольные мероприятия проводиться не будут и вводится особая организация питания детей, чтобы не было массового их скопления в столовых.