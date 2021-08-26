tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа 2021, 08:20

Published 26 августа 2021, 08:20

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

Торжественные линейки в тагильских школах 1 сентября пройдут очно

Торжественные линейки в тагильских школах 1 сентября пройдут очно

26 августа 2021, 08:20
Фото: 1MI.
Торжественные школьные линейки посвященные Дню знаний 1 сентября в 2021 году пройдут в учреждениях Нижнего Тагила в очном формате.

Однако пройдет мероприятие в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по параллелям классов, пишет «Тагильский рабочий» со ссылкой на руководителя управления образования администрации города.

Родители могут присутствовать на линейке, но они должны соблюдать требования о дистанции и масочный режим. Некоторые школы планируют провести линейки только для первоклашек и 11-х классов, а остальные начнут учебу в своих классах.

Сама организация процесса остается прежней. О сменности обучения пока нет никаких данных, потому что ученики будут приходить в разное время.

Также обязательно, по словам Удинцевой, будет соблюдаться входной фильтр, измерение температуры, дозаторы и так далее.

В предметных кабинетах — химии и физики будет осуществляться обработка дезинфицирующими средствами после каждого класса.

Отмечается, что общешкольные мероприятия проводиться не будут и вводится особая организация питания детей, чтобы не было массового их скопления в столовых.

Материалы по теме
На безопасность в школах Нижнего Тагила в 2021 году потрачено почти полмиллиардаТагильские библиотекари «перезагрузят» детей к школе
#Общество#Нижний Тагил#Дети#Школа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика