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На безопасность в школах Нижнего Тагила в 2021 году потрачено почти полмиллиарда

20 августа 2021, 16:37
Фото: 1MI
В связи с преддверием нового учебного года мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с руководителями школ, детских садов и учреждений допобразования. Особое внимание он уделил развитию системы образования.

По словам Владислава Пинаева, в 2021 году на подготовку заведений к учебному году направлено больше средств, чем было в аналогичные периоды прошлых лет. Таким образом, около полмиллиарда рублей было потрачено на ремонты и противопожарные мероприятия, повышение безопасности и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в школах, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В текущем году капитальный ремонт был начат сразу в четырех школах: № 24, 23, 13 и 8. Владислав Пинаев отметил и заслуги учителей. Он рассказал о предложении свердловского губернатора Евгения Куйвашева утвердить звание «Заслуженный учитель Свердловской области».

Также на достижения учителей Нижнего Тагила указывают результаты работы в прошлом учебном году. Таким образом, стало больше школьников, которые набрали на ЕГЭ от 80 до 100 баллов по французскому языку, информатике, обществознанию, литературе, биологии, физике, русскому языку и профильной математике. В текущем году медаль «За особые успехи в учении» получили 99 тагильских учащихся.

Напомним, в Нижнем Тагиле на охрану четырех школ выделено 13,2 миллиона рублей. Это учебные заведения № 32, 44, 64 и горно-металлургическая средняя школа.

480 млн потрачено на подготовку школ Нижнего Тагила к учебному году
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#Владислав Пинаев#Школы#Администрация Нижнего Тагила#Нижний Тагил#Общество
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