На безопасность в школах Нижнего Тагила в 2021 году потрачено почти полмиллиарда

По словам Владислава Пинаева, в 2021 году на подготовку заведений к учебному году направлено больше средств, чем было в аналогичные периоды прошлых лет. Таким образом, около полмиллиарда рублей было потрачено на ремонты и противопожарные мероприятия, повышение безопасности и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в школах, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.