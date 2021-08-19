480 млн потрачено на подготовку школ Нижнего Тагила к учебному году

В школе № 64 будут оборудованы помещения для специальных медицинских классов. Директор Светлана Басенцян пояснила, что в образовательном учреждении хотят поставить интерактивный стол Пирогова, который позволяет работать с 3D-объектами и имеет удобный интерфейс. Стоимость оборудования составляет более четырех миллионов рублей. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев сказал, что возьмет решение этого вопроса под личный контроль.