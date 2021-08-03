В свердловских школах власти планируют начать учебный год в очном формате

Режим обучения, рассказал вице-губернатор Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперштаба, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Если их число будет снижаться – то ученики отправятся в школы, если риски будут велики – будут учиться дистанционно.
Также Креков отметил, что смягчать ограничительные меры не планируется.
Кроме того, точно известно, что традиционные линейки на 1 сентября в этом году не состоятся.
Напомним, недавно были названы ограничительные меры, которые будут действовать в свердловских школах с 1 сентября 2021 года. Так, будут запрещены любые массовые мероприятия, посещение школы заболевшим или контактировавшим с больными коронавирусом, а также проводить дезинфекцию помещений.