В свердловских школах власти планируют начать учебный год в очном формате

Режим обучения, рассказал вице-губернатор Павел Креков на брифинге по итогам заседания оперштаба, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Если их число будет снижаться – то ученики отправятся в школы, если риски будут велики – будут учиться дистанционно.