25,5 млн рублей поступило в фонды партий от юрлиц на выборы депутатов в ЗакСо

В отчете на сайте избирательной комиссии Свердловской области указаны пополнения от юридических лиц на сумму свыше 50 тысяч рублей и граждан — на сумму выше 20 тысяч рублей. Поэтому данные о пожертвованиях меньше этих сумм в отчет не попали.