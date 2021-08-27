Сотни мертвых лещей найдены в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом

Posted 27 августа 2021, 11:10
Published 27 августа 2021, 11:10
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Три дня назад в районе мыса Крутики множество лещей и подлещиков длиной до 25 сантиметров плавали кверху брюхом, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на эко-активиста Рамиля Хакимова. Он отметил, что часть рыб была уже мертва.
По словам штатного инспектора Рыбоохраны по Свердловской области Александра Симонова в гибели рыб, скорее всего, виноваты ленточные черви.
Он добавил, что это было ежегодно. Однако в последние три года количество рыб стало больше, а потому и число мертвых особей тоже выросло.
Ленточный червь заводится в рыбе и пережимает воздушный пузырь. Промежуточный носитель такого паразита — улитки. Для человека это неопасное явление, рыбу нужно жарить или варить, а после этого — употреблять в пищу. По Черноисточинскому пруду вся работа [по реабилитации] ведется на всех уровнях. В этом году там все купаются, коряжник почистили,говорит Александр Симонов.
Рамиль Хакимов планирует обратиться в природоохранную прокуратуру и Рыбнадзор.
Напомним, из Черноисточнского пруда питьевая вода поступает жителям Гальянки и Дзержинского района в Нижнем Тагиле. Несколько лет подряд пруд страдает от размножения цианобактерий. В декабре 2020 года по нацпроекту «Экология» Нижнему Тагилу было выделено 450 миллионов рублей на очистку дна водоема.