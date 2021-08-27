tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 августа 2021, 11:10

Published 27 августа 2021, 11:10

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Сотни мертвых лещей найдены в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом

Сотни мертвых лещей найдены в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом

27 августа 2021, 11:10
Фото: 1MI.
Сотни мертвых рыб в Черноисточинском пруду под Нижним Тагилом найдены местными жителями. В Рыбоохране считают, что причиной кончины лещей стали ленточные черви.

Три дня назад в районе мыса Крутики множество лещей и подлещиков длиной до 25 сантиметров плавали кверху брюхом, пишет ИА «Все Новости» со ссылкой на эко-активиста Рамиля Хакимова. Он отметил, что часть рыб была уже мертва.

По словам штатного инспектора Рыбоохраны по Свердловской области Александра Симонова в гибели рыб, скорее всего, виноваты ленточные черви.

Он добавил, что это было ежегодно. Однако в последние три года количество рыб стало больше, а потому и число мертвых особей тоже выросло.

Ленточный червь заводится в рыбе и пережимает воздушный пузырь. Промежуточный носитель такого паразита — улитки. Для человека это неопасное явление, рыбу нужно жарить или варить, а после этого — употреблять в пищу. По Черноисточинскому пруду вся работа [по реабилитации] ведется на всех уровнях. В этом году там все купаются, коряжник почистили,говорит Александр Симонов.

Рамиль Хакимов планирует обратиться в природоохранную прокуратуру и Рыбнадзор.

Напомним, из Черноисточнского пруда питьевая вода поступает жителям Гальянки и Дзержинского района в Нижнем Тагиле. Несколько лет подряд пруд страдает от размножения цианобактерий. В декабре 2020 года по нацпроекту «Экология» Нижнему Тагилу было выделено 450 миллионов рублей на очистку дна водоема.

Материалы по теме
Стало известно о ходе работ по строительству моста через Тагильский пруд
#Нижний Тагил#Экология#Здоровье#Черноисточинский пруд#Рыба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика