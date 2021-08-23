Стало известно о ходе работ по строительству моста через Тагильский пруд

Posted 23 августа 2021, 16:55
Published 23 августа 2021, 16:55
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
По словам руководителя проекта Вячеслава Назарова, стойка ведется круглые сутки, без выходных. Несмотря на то, что в жаркую погоду температура внутри металлоконструкций достигает 70 градусов, сварщики продолжают работу. 26 августа начинается новая надвижка. После полного перекрытия пруда строительство продолжится в верхней части. Будет происходить покраска швов, монтажные работы и установка парапетных блоков, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
На данный момент были собраны все балки пролетного строения через Свердловское шоссе и через железную дорогу, а также смонтировано около трех тысяч тонн металлоконструкций. Теперь проходит монтаж ливневой канализации, очистных сооружений и асфальтирование дорог.
Также на площадке побывали депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и лидеры профсоюзных организаций Нижнего Тагила. По словам участников, на стройке они почувствовали, что причастны к историческому событию.
Напомним, 13 августа стало известно, что световым освещением моста через Тагильский пруд займется компания из Екатеринбурга.