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Posted 23 августа 2021, 16:55

Published 23 августа 2021, 16:55

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Стало известно о ходе работ по строительству моста через Тагильский пруд

Стало известно о ходе работ по строительству моста через Тагильский пруд

23 августа 2021, 16:55
Фото: 1MI.
Стало известно о том, как проходит строительство мостового перехода через Тагильский пруд. К концу сентября — началу октября планируется полностью завершить надвижку моста.

По словам руководителя проекта Вячеслава Назарова, стойка ведется круглые сутки, без выходных. Несмотря на то, что в жаркую погоду температура внутри металлоконструкций достигает 70 градусов, сварщики продолжают работу. 26 августа начинается новая надвижка. После полного перекрытия пруда строительство продолжится в верхней части. Будет происходить покраска швов, монтажные работы и установка парапетных блоков, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На данный момент были собраны все балки пролетного строения через Свердловское шоссе и через железную дорогу, а также смонтировано около трех тысяч тонн металлоконструкций. Теперь проходит монтаж ливневой канализации, очистных сооружений и асфальтирование дорог.

Также на площадке побывали депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и лидеры профсоюзных организаций Нижнего Тагила. По словам участников, на стройке они почувствовали, что причастны к историческому событию.

Напомним, 13 августа стало известно, что световым освещением моста через Тагильский пруд займется компания из Екатеринбурга.

Компания из Екатеринбурга подсветит мост через Тагильский пруд
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#Общество#Нижний Тагил#Строительство#Мост#Тагильский пруд#Администрация Нижнего Тагила
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