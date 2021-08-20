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Проект моста на Серовском тракте под Нижним Тагилом создаст пермская компания

20 августа 2021, 10:27
Фото: TagilCity.ru
Проект по капитальному ремонту моста на улице над улицей Геологов в Нижнем Тагиле создаст пермская компания. Сумма контракта составила 599 тысяч рублей.

Победителем закупки стало ООО «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов» из Перми. Цена контракта не изменилась.

Компания зарегистрирована в 2002 году, с 2007 года директором является Людмила Тимофеева. Организация осуществляет деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, выполнения строительного контроля и авторского надзора.

«НИЛ Трансмост» являлась поставщиком в 45 госконтрактах на сумму 49,1 миллиона рублей для ГКУ СО «Управление Автодорог», администрации ГО Нижняя Салда, дорожного агентства республики Коми и других заказчиков.

Объем денежных средств на выполнение капремонта будет определен после разработки проекта и проведения экспертизы.

На время выполнения строительно-монтажных работ движение транспортных средств по путепроводу закрыто не будет. Оно будет организовано с реверсивными циклами с попеременным пропуском встречных транспортных потоков по одной полосе проезжей части, рассказали редакции TagilCity.ru в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».

Проектирование необходимо окончить до 20 мая 2022 года. Длина путепровода составляет 92,5 метра.

Напомним, редакция TagilCity.ru побывала на разрушающемся путепроводе на улице Геологов в Нижнем Тагиле. Конструкция оказалась небезопасной для автомобилей и пешеходов.

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