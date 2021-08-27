Три уголовных дела из-за лесных пожаров возбуждено в Свердловской области

На данный момент уже осуществляются первоочередные действия в форме дознания, сообщает Е1 со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы областного управления МЧС Станислава Шевелева. По его словам, пока рано рассуждать о результатах, однако в мероприятии были задействованы все смежные структуры.