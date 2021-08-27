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Posted 27 августа 2021, 15:30

Published 27 августа 2021, 15:30

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Три уголовных дела из-за лесных пожаров возбуждено в Свердловской области

Три уголовных дела из-за лесных пожаров возбуждено в Свердловской области

27 августа 2021, 15:30
Фото: 1MI.
Три уголовных дела были заведены в Свердловской области из-за лесных пожаров. Статья — «Уничтожение лесных насаждений из-за неосторожного обращения с огнем или иными источниками опасности».

На данный момент уже осуществляются первоочередные действия в форме дознания, сообщает Е1 со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы областного управления МЧС Станислава Шевелева. По его словам, пока рано рассуждать о результатах, однако в мероприятии были задействованы все смежные структуры.

Глава минприроды региона Алексей Кузнецов рассказал, что два уголовных дела были возбуждены из-за пожаров под Первоуральском. Также после возгорания в Хомутовке в полицию были доставлены четыре человека — сотрудники организации, занимающейся вырубкой. Свыше двадцати материалов переданы в органы дознания для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Напомним, предварительный ущерб от природных пожаров подсчитали в министерстве природных ресурсов Свердловской области. В результате ущерб от возгорания в 24 случаях уже составляет чуть больше 52 миллионов рублей.

Чиновники оценили ущерб от лесных пожаров в Свердловской области в 52 миллиона рублей
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#Происшествия#Пожар#Свердловская область#Уголовные дела#Пожары в Свердловской области
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