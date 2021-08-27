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Posted 27 августа 2021, 03:27

Published 27 августа 2021, 03:27

Modified 29 ноября, 18:21

Updated 29 ноября, 18:21

Газовые баллоны поджигателей найдены на месте очага лесного пожара под Екатеринбургом

Газовые баллоны поджигателей найдены на месте очага лесного пожара под Екатеринбургом

27 августа 2021, 03:27
Фото: 1MI.
Рядом с очагом лесного пожара, от которого смогом накрыло Екатеринбург и другие города Свердловской области, найдены газовые баллончики. Они найдены волонтерами рядом с Зеленым мысом.

Валялись предметы вдоль дороги у станции 1624 км. Баллончики были перемотаны, пишет Е1 со ссылкой на одного из волонтеров.

Также один из волонтеров сообщил, что один из четырех подозреваемых уже задержан и передан правоохранителям.

Напомним, Екатеринбург 26 августа накрыло смогом. Причиной стал один из двух пожаров под Сысертью. С возгоранием борются волонтеры и спасатели. Также несколько дней полыхает пожар в Волчихе, который пока локализовать не удается.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Поджог#Пожары в Свердловской области#Екатеринбург
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