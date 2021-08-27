Газовые баллоны поджигателей найдены на месте очага лесного пожара под Екатеринбургом

Posted 27 августа 2021, 03:27
Published 27 августа 2021, 03:27
Modified 29 ноября, 18:21
Updated 29 ноября, 18:21
Валялись предметы вдоль дороги у станции 1624 км. Баллончики были перемотаны, пишет Е1 со ссылкой на одного из волонтеров.
Также один из волонтеров сообщил, что один из четырех подозреваемых уже задержан и передан правоохранителям.
Напомним, Екатеринбург 26 августа накрыло смогом. Причиной стал один из двух пожаров под Сысертью. С возгоранием борются волонтеры и спасатели. Также несколько дней полыхает пожар в Волчихе, который пока локализовать не удается.