Полностью локализован пожар у деревни Хомутовка под Первоуральском

Пожар рядом с деревней Хомутовка под Первоуральском был полностью локализован. Планируется, что в скором времени спасатели локализуют огонь и на Волчихе. Об этом на своей личной странице в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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