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Posted 25 августа 2021, 17:00

Published 25 августа 2021, 17:00

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Полностью локализован пожар у деревни Хомутовка под Первоуральском

Полностью локализован пожар у деревни Хомутовка под Первоуральском

25 августа 2021, 17:00
Фото: 1MI.
Пожар рядом с деревней Хомутовка под Первоуральском был полностью локализован. Планируется, что в скором времени спасатели локализуют огонь и на Волчихе. Об этом на своей личной странице в Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также пожарные обнаружили очаг возгорания. Стало известно, что это был поджог. Неизвестный развел костер, но не потушил его. В связи с этим Куйвашев попросил правоохранителей расследовать данный случай.

Не знаю, что теперь чувствует человек, из-за безалаберности и безответственности которого спасатели сутками не спят,отметил губернатор.

Он также сказал, что виновники будут найдены.

Напомним, из-за пожара спасатели эвакуировали дачников и готовились к эвакуации людей из санатория-профилактория «Лесная сказка». Садоводов вывезли на двух автобусах.

Из-за пожара под Первоуральском эвакуируют садоводов и людей из санатория
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#Общество#Первоуральск#Пожар#Евгений Куйвашев#Пожары в Свердловской области
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