Полностью локализован пожар у деревни Хомутовка под Первоуральском

Posted 25 августа 2021, 17:00
Published 25 августа 2021, 17:00
Modified 18 сентября 2022, 12:12
Updated 18 сентября 2022, 12:12
Также пожарные обнаружили очаг возгорания. Стало известно, что это был поджог. Неизвестный развел костер, но не потушил его. В связи с этим Куйвашев попросил правоохранителей расследовать данный случай.
Не знаю, что теперь чувствует человек, из-за безалаберности и безответственности которого спасатели сутками не спят,отметил губернатор.
Он также сказал, что виновники будут найдены.
Напомним, из-за пожара спасатели эвакуировали дачников и готовились к эвакуации людей из санатория-профилактория «Лесная сказка». Садоводов вывезли на двух автобусах.