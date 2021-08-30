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Posted 30 августа 2021, 16:26

Published 30 августа 2021, 16:26

Modified 18 сентября 2022, 12:12

Updated 18 сентября 2022, 12:12

Фундамент первого ритуального храма планируется заложить в Нижнем Тагиле

Фундамент первого ритуального храма планируется заложить в Нижнем Тагиле

30 августа 2021, 16:26
Фото: 1MI.
Планируется, что до конца 2021 года в Нижнем Тагиле будет заложен фундамент первого ритуального храма. Предполагается, что храм появится вблизи центрального кладбища.

По словам инициатора стройки, предпринимателя Александра Егорычева, идея построить храм появилась свыше 5 лет назад. В 2015 году властями был выделен земельный участок, а в 2017 году были получены заключение о соответствии проекта градостроительному плану и разрешение на строительство.

Егорычев отметил, что за все время, которое прошло с момента получения разрешения на строительство, были собраны пожертвования — около 500 тысяч. На данный момент общий бюджет в районе 1,5 миллиона рублей.

Идею возведения храма также поддержали городские власти, депутаты и врачи. Проект храма благословили и правящие архиереи Нижнетагильской епархии, сообщает ИА «Все новости».

Напомним, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений предложил на месте бизнес-центра «Рубин» восстановить храм Малый Златоуст. По его мнению, здание в центре города не является великим памятником архитектуры.

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#Общество#Нижний Тагил#Храм#Нижнетагильская епархия#Епархия
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