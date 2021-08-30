Фундамент первого ритуального храма планируется заложить в Нижнем Тагиле

По словам инициатора стройки, предпринимателя Александра Егорычева, идея построить храм появилась свыше 5 лет назад. В 2015 году властями был выделен земельный участок, а в 2017 году были получены заключение о соответствии проекта градостроительному плану и разрешение на строительство.