Уралец не захотел разводиться с женой, связал ее и увез в лес

Теперь мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. По словам главы пресс-службы областного главка Валерия Горелых, поводом для ссоры стало письмо из ЗАГСа, в котором сообщалось о грядущем разводе. Мужчина оказался недоволен, что жена сама захотела от него уйти. Перед совершением преступления он злоупотребил алкоголем. Находясь в лесу, женщина думала, что уже никогда не увидит своего 17-летнего сына, подчеркнул полковник Горелых.