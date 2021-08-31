31,3 млн рублей пожертвований поступило в фонды партий на выборы депутатов в Госдуму

Больше всех получила «Единая Россия» — 27,5 млн рублей. Из них по 11 млн рублей внесли Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития и Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития. Еще 5,5 млн рублей партия получила от Челябинского фонда регионального развития. Общий размер избирательного фонда «Единой России» составляет 55 млн рублей.