Легендарный свердловский завод выставлен на продажу по ошибке

В нем было сказано, что на предприятии имеется новое оборудование, также сам завод прибывает в идеальном состоянии. В объявлении отмечается, что, несмотря на то, что «Металлист» лидирует на рынке литья, ему не хватает оборота торговли, сообщает «КП-Екатеринбург».