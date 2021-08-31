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Posted 31 августа 2021, 14:06

Published 31 августа 2021, 14:06

Modified 29 ноября 2024, 18:19

Updated 29 ноября 2024, 18:19

Легендарный свердловский завод выставлен на продажу по ошибке

Легендарный свердловский завод выставлен на продажу по ошибке

31 августа 2021, 14:06
Фото: 1MI.
Качканарский металлургический завод «Металлист» появился в продаже почти за 3,9 млд рублей на сайте Avito. Однако в агентстве недвижимости, продающем предприятие, объяснили, что сообщение оказалось опубликовано по ошибке.

В нем было сказано, что на предприятии имеется новое оборудование, также сам завод прибывает в идеальном состоянии. В объявлении отмечается, что, несмотря на то, что «Металлист» лидирует на рынке литья, ему не хватает оборота торговли, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сейчас завод не продается. Об этом сообщили в агентстве недвижимости «Бизнес клуб». Там отметили, что объект был снят с реализации год назад, и на текущий промежуток времени предприятие уже выкуплено.

Если речь идет о реализации, то она, если будет, то уже наверное за другую цену,подчеркнули в агентстве.

Там сказали, что даже сейчас есть несколько желающих, которые хотят приобрести завод, однако пока собственник не планирует реализовывать объект.

Напомним, на Avito появилось объявление о продаже двух птицефабрик — «Кировградская» и «Красноуральская», а также птицепром в селе Грязновское под Богдановичем. Общая цена объектов — 1,5 миллиарда рублей.

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#Общество#Свердловская область#Завод#Качканар#Продажа
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