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Posted 31 августа 2021, 08:23

Published 31 августа 2021, 08:23

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

О сильном запахе газа и оглушающем шуме сообщили жители Уралмаша в Екатеринбурге

О сильном запахе газа и оглушающем шуме сообщили жители Уралмаша в Екатеринбурге

31 августа 2021, 08:23
Фото: 1MI.
Жители Екатеринбурга пожаловались на сильный запах газа и оглушающим шум в районе складов на проспекте Космонавтов 31 августа.

По словам очевидцев, шум и гул были такие сильные, что закладывало уши. В ГУ МЧС сообщили, что им не поступало сигналов с жалобами на запах газа.

Оказалось, что на территории «Уралмаша» газовики проводили плановые работы, они будут завершены 7 сентября, пишет Е1.

Напомним, 5 августа в Екатеринбурге на улице Стахановская взорвался газ на первом этаже пятиэтажного дома. 60-летний хозяин, который был найден на кухне, был госпитализирован в больницу, где скончался через несколько дней.

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#Происшествия#Новости УрФО#ГАЗ#Шум#Уралмаш#Екатеринбург
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