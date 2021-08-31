О сильном запахе газа и оглушающем шуме сообщили жители Уралмаша в Екатеринбурге

Posted 31 августа 2021, 08:23
Published 31 августа 2021, 08:23
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
По словам очевидцев, шум и гул были такие сильные, что закладывало уши. В ГУ МЧС сообщили, что им не поступало сигналов с жалобами на запах газа.
Оказалось, что на территории «Уралмаша» газовики проводили плановые работы, они будут завершены 7 сентября, пишет Е1.
Напомним, 5 августа в Екатеринбурге на улице Стахановская взорвался газ на первом этаже пятиэтажного дома. 60-летний хозяин, который был найден на кухне, был госпитализирован в больницу, где скончался через несколько дней.