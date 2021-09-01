«Фармацевтического картеля» нет: суд снял все обвинения к свердловскому депутату

В 2019 году у региональной антимонопольной службы уже имелись претензии к другим компаниям, также подконтрольным Александру Серебрянникову. Там тоже фигурировал сговор, но уже по другим мотивам. Апелляционная коллегия регионального УФАС отменила решение тогда, и дело не дошло до арбитражного суда.