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Posted 1 сентября 2021, 16:22

Published 1 сентября 2021, 16:22

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

«Фармацевтического картеля» нет: суд снял все обвинения к свердловскому депутату

«Фармацевтического картеля» нет: суд снял все обвинения к свердловскому депутату

1 сентября 2021, 16:22
Фото: 1MI.
Подконтрольные свердловскому депутату Александру Серебренникову компании были оштрафованы УФАС на 65 миллионов рублей, но после обжалования решения антимонопольной службы, суд встал на сторону фармацевтической группы депутата.

В течение семи судебных процессов суд досконально изучал аргументы и доводы всех сторон, после чего посчитал претензии антимонопольной службы необоснованными. Юрист компаний, близких к депутату, считает, что УФАС обязательно обжалует решение суда, сообщает ЕАН.

В 2019 году у региональной антимонопольной службы уже имелись претензии к другим компаниям, также подконтрольным Александру Серебрянникову. Там тоже фигурировал сговор, но уже по другим мотивам. Апелляционная коллегия регионального УФАС отменила решение тогда, и дело не дошло до арбитражного суда.

Напомним, 17 августа 2021 года, Свердловский арбитражный суд постановил разблокировать счета депутата Госдумы от Уральского региона Льва Ковпака. Ранее счета на сумму чуть более 50 миллионов рублей были арестованы в качестве обеспечительной меры.

Суд снял арест со счетов депутата Госдумы с Урала Льва Ковпака
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