Избитая пистолетом кошка и гибель ребенка в пожаре. Итоги дня в Свердловской области

Девочка в Екатеринбурге вытащила кошку на карниз и начала избивать ее игрушечным пистолетом. Это заметили прохожие и попытались остановить подростка. Они стали стучаться в дверь, но им никто не открыл. По этому факту полиция проводит проверку, однако живодерка вряд ли будет наказана, так как у нее проблемы с психикой.