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Posted 1 сентября 2021, 15:20

Published 1 сентября 2021, 15:20

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Избитая пистолетом кошка и гибель ребенка в пожаре. Итоги дня в Свердловской области

Избитая пистолетом кошка и гибель ребенка в пожаре. Итоги дня в Свердловской области

1 сентября 2021, 15:20
Фото: 1MI.
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 1 сентября.

Девочка в Екатеринбурге вытащила кошку на карниз и начала избивать ее игрушечным пистолетом. Это заметили прохожие и попытались остановить подростка. Они стали стучаться в дверь, но им никто не открыл. По этому факту полиция проводит проверку, однако живодерка вряд ли будет наказана, так как у нее проблемы с психикой.

Избившая кошку пистолетом девочка в Екатеринбурге останется безнаказанной
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Шестилетний мальчик погиб при пожаре в коллективном саду под Екатеринбургом. Спастись удалось его отцу и старшему брату, которые были госпитализированы с ожогами. Мамы во время трагедии дома не было, она уехала в Таджикистан к родственникам.

Хлебокомбинат перестал работать в Сысерти утром 1 сентября. По словам работников, им несколько месяцев не выплачивают заработную плату. Общая сумма долгов предприятия составляет несколько миллионов рублей.

Хлебокомбинат в Сысерти остановил работу утром 1 сентября
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В топ самых невоспитанных туристов России попали жители Нижнего Тагила, они расположились на четвертой строчке из семи с 7% голосов. На первом месте оказалась Москва (61%), за ней следуют Дагестан (20%) и Краснодар (8%).

Тагильчане попали в топ самых невоспитанных туристов в России
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#Общество#Свердловская область#Итоги
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