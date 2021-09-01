Прокуратура впервые раскрыла подробности уголовного дела о самосуде в Верхней Пышме

С такой формулировкой не согласен адвокат потерпевшей стороны, так как по первоначальной статье двоим обвиняемым мужчинам, могло грозить пожизненное заключение. Как уже заявил адвокат семьи потерпевшего, он будет ходатайствовать в суде о переквалификации дела на первоначальную статью.