tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября 2021, 07:52

Published 1 сентября 2021, 07:52

Modified 29 ноября 2024, 18:19

Updated 29 ноября 2024, 18:19

Верхняя Пышма

Прокуратура впервые раскрыла подробности уголовного дела о самосуде в Верхней Пышме

1 сентября 2021, 07:52
Фото: 1MI. Верхняя Пышма
Надзорное ведомство переквалифицировало уголовное дело об убийстве на более мягкую статью и утвердило обвинение троим подозреваемым в Верхней Пышме.

Прокуратура Верхней Пышмы утвердила обвинение троим подозреваемым в убийстве мужчины, которого они ошибочно приняли за педофила. Преступление было совершено в конце августа 2020 года на территории местного СНТ «Жасмин».

Изначально обвинение подозреваемым было предъявлено по статье 105 ч.2 п. «д» УК РФ «Убийство с особой жестокостью», но затем прокуратура переквалифицировала дело на «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

С такой формулировкой не согласен адвокат потерпевшей стороны, так как по первоначальной статье двоим обвиняемым мужчинам, могло грозить пожизненное заключение. Как уже заявил адвокат семьи потерпевшего, он будет ходатайствовать в суде о переквалификации дела на первоначальную статью.

В конце августа 2020 года детская «шутка» привела к убийству отца семейства: мужчину до смерти забили, приняв его за педофила.

Напомним, в конце июня 2021 года в Нижнем Тагиле был вынесен приговор мужчине, обвиненному в педофилии. Осужденный заманивал несовершеннолетних под разными предлогами и совершал с ними развратные действия. Преступник получил 21 год колонии.

Материалы по теме
Мешавшего спать внучке свекра женщина забила кочергой до смерти на УралеСвердловский депутат Коркин требует оправдать его за убийство по неосторожностиЗа убийство супруга ножницами жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы
#Происшествия#Прокуратура#Убийство#Педофил#Верхняя Пышма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика