Экстренное предупреждение из-за лесных пожаров объявлено в Свердловской области

Posted 2 сентября 2021, 12:45
Published 2 сентября 2021, 12:45
Modified 19 августа 2024, 22:43
Updated 19 августа 2024, 22:43
Из-за пожаров возможно образование опасных дымов и помутнение воздуха. В связи с этим необходимо проверить минерализованные полосы, обеспечить подъезд спецтранспорту к противопожарным водоемам, запретить отжиг сухой травы и провести другие превентивные мероприятия.
Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области удалось ликвидировать 13 лесных пожаров, однако 37 возгораний до сих пор бушуют на территории региона на площади в 7,5 тысячи гектаров.