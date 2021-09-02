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Posted 2 сентября 2021, 12:45

Published 2 сентября 2021, 12:45

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Экстренное предупреждение из-за лесных пожаров объявлено в Свердловской области

Экстренное предупреждение из-за лесных пожаров объявлено в Свердловской области

2 сентября 2021, 12:45
Фото: 1MI.
3 и 4 сентября экстренное предупреждение о пятом классе горимости леса по региональной шкале объявило ФГБУ «Уральское УГМС».

Из-за пожаров возможно образование опасных дымов и помутнение воздуха. В связи с этим необходимо проверить минерализованные полосы, обеспечить подъезд спецтранспорту к противопожарным водоемам, запретить отжиг сухой травы и провести другие превентивные мероприятия.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области удалось ликвидировать 13 лесных пожаров, однако 37 возгораний до сих пор бушуют на территории региона на площади в 7,5 тысячи гектаров.

В Свердловской области за сутки ликвидированы 13 лесных пожаров
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#Свердловская область#Здоровье#Лес#Предупреждение#Пожары в Свердловской области
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