Канализационными стоками затопило коттеджный поселок под Екатеринбургом

Однако спустя восемь лет местные жители жалуются на то, что существуют в условиях, по их словам, «экологической катастрофы». По словам жителя Владимира, в поселке прорвало канализацию, в связи с чем вода отсутствует. Жители негодуют, что застройщик обанкротился, а землю поделили. Владимир отметил, что теперь уральцы выстраиваются в очередь за водой для того, чтобы было, что пить и из чего готовить еду.