Массовая ночная драка: лежачего избивали толпой в центре Екатеринбурга

В конце лета 2021 года в бар, возле которого и происходят ежедневные потасовки и драки, наведались сотрудники ОМОНа. В тот раз у правоохранителей были вопросы к руководству заведения по поводу продажи спиртного на вынос в ночное время. Проверка данной информации продолжается.