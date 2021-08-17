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Массовая драка между автомобилистами на Ботанике в Екатеринбурге попала на видео

17 августа 2021, 04:03
Фото: Е1.ru
Автомобилисты устроили массовую драку поздно вечером 16 августа у торгового центра на Ботанике. На место происшествия очевидцы, которые успели снять конфликт на видео, вызвали полицию.

Конфликт на дороге, вылившийся в массовую потасовку, произошла около полуночи в понедельник 16 августа недалеко от торгового центра «Ботаника Молл». Инцидент сняли на видео прохожие. Причиной драки мог стать конфликт между двумя водителями, один из которых, судя по всему, не уступил дорогу другому, сообщил очевидец Е1.

Информацию о конфликте проверяют в полиции. Стражи правопорядка устанавливают участников драки, хотя сведений о пострадавших не поступало, прокомментировали изданию в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Напомним, вечером в субботу 14 августа на улице Высоцкого в Екатеринбурга неадекватный мужчина вышел на проезжую часть и спровоцировал массовою драку с участием автомобилистов. В итоге мужчину задержали и передали врачам, которые поместили его в психиатрическую больницу.

В психбольницу отправлен устроивший на дороге драку екатеринбуржец
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