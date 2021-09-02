Проспавший линейку учитель и избиение у бара. Итоги дня в Свердловской области

Posted 2 сентября 2021, 14:08
Published 2 сентября 2021, 14:08
Modified 29 ноября 2024, 18:21
Updated 29 ноября 2024, 18:21
Молодой педагог из школы № 100 в Нижнем Тагиле проспал классный час 1 сентября. Это был его первый рабочий день классным руководителем 2А класса. По словам родителей, его потеряли не только дети, но и администрация учебного заведения. Сам учитель пояснил, что до раннего утра готовился к предстоящему мероприятию, а потом так крепко заснул, что не услышал ни заведенных будильников, ни звонков на телефон. Директор школы Дмитрий Язовских пояснил, что пока педагог не уволен, вопрос о его дальнейшей работе будет решаться на специальной комиссии.
10-летняя школьница из Алапаевска чуть не стала жертвой «Синего кита». Это вскрылось, после того, как ее мама увидела на аватарке фото с третьего этажа заброшенного здания. Девочка вступила в одну из групп «ВКонтакте» и вскоре ей стали поступать различные задания суицидального характера. Родители девочки обратились в полицию, в Следственном комитете заведено уголовное дело.
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Перебегавшая дорогу на Северном шоссе женщина попала под колеса иномарки в Нижнем Тагиле. Она была госпитализирована с сотрясением мозга и переломом седалищной кости. По словам очевидцев, от удара она отлетела на обочину и ударилась о бордюр.