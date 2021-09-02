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Posted 2 сентября 2021, 05:40

Published 2 сентября 2021, 05:40

Modified 29 ноября 2024, 18:21

Updated 29 ноября 2024, 18:21

Суд пересмотрит дело о смертельном ДТП бизнесмена на Lexus в Екатеринбурге

Суд пересмотрит дело о смертельном ДТП бизнесмена на Lexus в Екатеринбурге

2 сентября 2021, 05:40
Фото: 1MI.
Прокуратура посчитала приговор районного суда слишком мягким, дело о ДТП с пьяным водителем и двумя погибшими рассмотрит Свердловский областной суд.

Прокуратура осталась недовольной решением Октябрьского райсуда Екатеринбурга. 27 августа 2021 года суд вынес слишком мягкий приговор, по мнению прокуратуры, виновнику аварии, в которой погибла пенсионерка, переходившая улицу, и гражданская супруга самого обвиняемого.

В судебном процессе прокурор настаивал на 13 годах лишения свободы, но суд назначил 5 лет, что даже ниже нижнего предела. Официальный представитель прокуратуры области подтвердила внесение апелляционного представления, сообщает E1.

В марте 2020 года, осужденный возвращался домой на своем автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Около 6 часов утра он на большой скорости сбил пешехода, после чего автомобиль вынесло на бордюр и ударило о столб.

Автомобиль загорелся, прохожие сумели вытащить водителя, но его гражданская супруга сгорела вместе с машиной. На допросах он потом пояснял, что у него случилась потеря памяти и обстоятельств ДТП он не помнит.

Следствие также установило, что осужденный вызывал «трезвого водителя» в ту ночь, чтобы самому не садиться за руль, но в дороге между ним и приехавшим водителем таксопарка случился конфликт, после чего последний был вынужден покинуть салон автомобиля виновника в аварии.

Напомним, 18 августа 2021 года, в Каменск-Уральском произошло ДТП с двумя погибшими. Пожилая женщина и ее 8-летняя внучка переходили проезжую часть в неустановленном месте, где они и были сбиты проезжавшим автомобилем. Обе погибли на месте.

8-летняя девочка и ее бабушка погибли под колесами иномарки в Каменске-Уральском
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#Общество#Новости УрФО#Прокуратура#ДТП#Суд#Приговор#Пострадавшие#Екатеринбург
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